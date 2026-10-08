Inchiesta Armao, presunta consegna di 5 mila euro al Senato

Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Palermo che coinvolge Gaetano Armao, già vicepresidente della Regione Siciliana. Tra le persone finite sotto indagine figura anche l’imprenditore pugliese Mario Gaetano Doronzo, il cui nome emerge in relazione a una presunta consegna di denaro avvenuta a Roma, all’interno degli uffici del Senato della Repubblica.

L’episodio risalirebbe al 29 ottobre 2025, quando Doronzo avrebbe consegnato ad Armao una somma di 5 mila euro negli uffici di via degli Staderari. La circostanza sarebbe stata documentata dagli investigatori della Squadra Mobile e riportata nelle informative acquisite nell’ambito dell’attività investigativa.

Gli accertamenti riguarderebbero anche rapporti collegati a un appalto per interventi di tutela della costa di Santa Maria del Focallo, nel Ragusano. Gli inquirenti stanno ricostruendo le relazioni tra i soggetti coinvolti e le eventuali connessioni con le procedure amministrative oggetto di approfondimento.

Dalle intercettazioni sarebbe inoltre emersa una richiesta di intervento riguardante un magistrato del Consiglio di Stato. Anche questa circostanza è al vaglio degli investigatori, che stanno verificando il contenuto delle conversazioni e il contesto nel quale sarebbero avvenute.

La presunta consegna dei 5 mila euro costituisce un ulteriore elemento investigativo e, secondo le ricostruzioni disponibili, non risulterebbe ancora compresa nell’incolpazione provvisoria contestata ad Armao.

Le circostanze descritte rappresentano ipotesi investigative e non responsabilità giudizialmente accertate. Per tutti gli indagati resta valido il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.

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