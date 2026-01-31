Previsioni WeekEnd in Sicilia: piogge sabato, schiarite domenica

Il fine settimana in Sicilia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, influenzate inizialmente da una circolazione depressionaria e successivamente da un graduale miglioramento. Sabato l’Isola sarà interessata da un’area di bassa pressione che determinerà un quadro di generale instabilità, con precipitazioni deboli diffuse e un’intensificazione dei fenomeni nelle ore pomeridiane. Lungo il litorale tirrenico e quello ionico la nuvolosità aumenterà progressivamente, con piogge e rovesci localmente temporaleschi dal pomeriggio.

Sul versante meridionale e nelle aree appenniniche i cieli si presenteranno molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge in rafforzamento nelle ore centrali della giornata e possibili rovesci a carattere temporalesco. Nelle zone interne sono attese condizioni analoghe, con precipitazioni generalmente deboli e temporanee intensificazioni pomeridiane. I venti soffieranno deboli dai quadranti meridionali, in attenuazione e successiva rotazione dai quadranti orientali. Lo zero termico si collocherà attorno ai 2.050 metri. I mari risulteranno molto mossi sul Basso Tirreno e sul Mare di Sicilia, mentre il Canale di Sicilia passerà da molto mosso a mosso.

Domenica la circolazione depressionaria tenderà ad allontanarsi, lasciando spazio all’ingresso di aria più secca che favorirà ampie schiarite a partire dal pomeriggio. Nelle prime ore della giornata potranno persistere residue precipitazioni. Sul litorale tirrenico il tempo rimarrà instabile, con piogge e rovesci diffusi anche temporaleschi. Sul litorale ionico prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, mentre lungo il litorale meridionale il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con nubi sparse al mattino.

Sull’Appennino e nelle zone interne si registreranno cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci, in attenuazione dalla sera e con schiarite serali. I venti saranno moderati dai quadranti nord-occidentali. Lo zero termico scenderà intorno ai 1.800 metri. I mari si manterranno molto mossi sul Basso Tirreno e sul Mare di Sicilia, con il Canale di Sicilia da molto mosso ad agitato. – Fonte 3Bmeteo.

👁 Articolo letto 176 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.