Patti, arrestato un 25enne di Librizzi per violenza all’ex compagna

Agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di 25 anni residente a Librizzi. Il provvedimento riguarda l’ipotesi di maltrattamenti aggravati in ambito familiare ai danni dell’ex compagna convivente, episodi che sarebbero avvenuti anche alla presenza del figlio minore della coppia.

Le indagini, condotte dal Commissariato di pubblica sicurezza di Patti, hanno consentito di ricostruire un quadro fatto di reiterate condotte violente, sia di natura psicologica sia fisica, che si sarebbero protratte nel corso degli anni di convivenza. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe subito diverse aggressioni, alcune delle quali le avrebbero provocato evidenti ematomi al volto.

Nonostante la gravità degli episodi, la vittima avrebbe inizialmente scelto di non ricorrere alle cure sanitarie e di non formalizzare alcuna denuncia, temendo possibili ripercussioni e un ulteriore peggioramento della propria condizione personale. La decisione di rivolgersi alle forze dell’ordine sarebbe maturata in un momento successivo, in seguito a nuove minacce da parte dell’ex compagno, che riteneva di poter accedere liberamente all’abitazione della donna nonostante la cessazione del rapporto.

A seguito della segnalazione, gli agenti hanno avviato gli accertamenti e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno tratto in arresto il venticinquenne, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo mediante braccialetto elettronico.

