ASP Messina, attivi sei Ambulatori di Prossimità per i più fragili

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina amplia la rete degli Ambulatori di prossimità, che salgono a sei con l’attivazione dei nuovi presidi di Barcellona Pozzo di Gotto, Sant’Agata di Militello e Tusa. Le strutture, già operative nei distretti di Messina, Milazzo e Mistretta, rientrano nel Programma Nazionale di Equità nella Salute (PNES), area “Contrastare la povertà sanitaria”, volto a garantire assistenza sanitaria e sociosanitaria alle persone in condizioni di vulnerabilità economica e sociale.

L’iniziativa è finanziata dal Fondo di Coesione Italia 2021–2027, cofinanziata dall’Unione Europea (FESR, FSE+) e coordinata dall’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP). Gli ambulatori operano tramite équipe multidisciplinari composte da medici, infermieri, assistenti sociali, mediatori culturali e personale amministrativo, con l’obiettivo di agevolare l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale e promuovere una sanità di comunità attenta ai bisogni delle fasce più fragili.

È stato inoltre istituito un ambulatorio odontoiatrico dedicato alle cure di base e agli interventi protesici, riservato ai pazienti per i quali il medico ne accerti la necessità. L’attività è supportata anche da unità mobili attrezzate, i cosiddetti motorhome, che consentono di raggiungere le aree periferiche e rurali della provincia, riducendo le barriere di tipo geografico, culturale ed economico.

Gli ambulatori di prossimità attualmente attivi sono:

Messina – Via Aurelio Saffi n. 2 – martedì e venerdì, ore 15:00–19:00 – tel. 090 3653522;

Milazzo – Via G.B. Impallomeni n. 45 – lunedì e mercoledì, ore 15:00–18:00 – tel. 090 9281158;

Barcellona Pozzo di Gotto – Via Statale Oreto, 113 – mercoledì ore 15:00–18:00;

Mistretta – Via Giovanni Verga, piano terra – martedì ore 15:00–18:00 – tel. 0921 389469;

Sant’Agata di Militello – Via Medici, 14 – venerdì ore 15:00–19:00 – tel. 0941 720599;

Tusa – Via Roma, 1 – martedì ore 15:00–18:00.

L’utenza di riferimento comprende cittadini senza fissa dimora, stranieri temporaneamente presenti, cittadini con ISEE inferiore a 10.000 euro e soggetti segnalati dai servizi sociali. Informazioni e prenotazioni sono disponibili presso i distretti sanitari e sul sito www.asp.messina.it.

