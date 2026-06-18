Miasmi nel Siracusano, Musolino chiede l’intervento del Governo

Torna al centro dell’attenzione la situazione ambientale nell’area industriale della provincia di Siracusa, dove numerose segnalazioni riguardano la presenza persistente di esalazioni maleodoranti avvertite in diversi centri del territorio. Il fenomeno interessa la zona del polo industriale compresa tra Priolo, Melilli, Augusta e parte della città di Siracusa, suscitando preoccupazione tra la popolazione residente.

Sulla vicenda è intervenuta la senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino, che ha richiamato l’attenzione del Governo sulla necessità di accertare le cause delle emissioni e di fornire risposte rapide alle comunità coinvolte.

Secondo la parlamentare, i ripetuti episodi registrati nelle ultime settimane evidenziano l’urgenza di affrontare le criticità che interessano il polo petrolchimico siracusano, considerato un elemento strategico per il sistema produttivo nazionale e per l’occupazione del territorio.

“I cittadini non possono continuare a convivere con questi odori insopportabili ed è indispensabile comprendere con precisione cosa stia accadendo”, afferma Musolino. La senatrice sottolinea inoltre come il valore economico e occupazionale dell’area industriale non possa giustificare una contrapposizione tra esigenze produttive, tutela ambientale e salvaguardia della salute pubblica.

Nel suo intervento, l’esponente di Italia Viva ribadisce la necessità di una risposta istituzionale coordinata e di un confronto trasversale tra tutti i soggetti coinvolti. “Non può esistere alcun compromesso tra lavoro, ambiente e salute. Sono obiettivi che devono essere perseguiti contemporaneamente”, dichiara.

Musolino chiede infine un intervento tempestivo dell’esecutivo affinché vengano chiarite le origini delle emissioni segnalate e siano garantite informazioni certe e trasparenti ai cittadini dei comuni interessati.

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