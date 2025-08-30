Scoperto a Trapani falso dentista: l’allarme dell’Ordine dei Medici

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani ha espresso forte preoccupazione dopo la recente denuncia per esercizio abusivo della professione odontoiatrica registrata nel territorio. Il Presidente della Commissione Albo degli Odontoiatri, Vito Sanci, ha ringraziato i Carabinieri per l’attività svolta, evidenziando che “episodi come questo destano un profondo allarme sociale: leggere nel 2025 notizie di falsi dentisti e falsi tecnici, in un contesto in cui tanti giovani colleghi qualificati faticano a trovare spazio nel mondo del lavoro, è doppiamente doloroso”.

Sanci ha ribadito i pericoli legati a simili pratiche, che includono l’assenza di autorizzazioni sanitarie e la mancata osservanza dei protocolli di igiene, sterilizzazione e sicurezza clinica. “Tutto ciò – ha aggiunto – si traduce in un grave pericolo per la salute dei cittadini, che rappresenta invece il nostro principio guida e la nostra priorità assoluta”.

L’Ordine invita la popolazione a segnalare prontamente eventuali situazioni sospette e, in caso di incertezza, a rivolgersi direttamente alla sede dell’Ordine per verificare l’iscrizione e la regolarità dei professionisti. “Solo attraverso la collaborazione e la vigilanza reciproca – ha concluso il Presidente – possiamo difendere il diritto alla salute e contrastare con fermezza l’esercizio abusivo della professione”.

Il caso, che segue a distanza di tempo altri episodi come quello relativo alla clinica Visodent, conferma l’attenzione costante da parte dell’Ordine verso la tutela della cittadinanza e la salvaguardia della professione odontoiatrica.

