Scuole siciliane e caldo, Musolino: «La Regione intervenga»

A pochi giorni dall’avvio delle lezioni in Sicilia, la senatrice Dafne Musolino, vice capogruppo di Italia Viva – Casa Riformista al Senato, interviene sulle condizioni climatiche all’interno degli edifici scolastici e sulla gestione degli interventi da parte della Regione.

Musolino critica le dichiarazioni del presidente Renato Schifani e dell’assessore regionale Mimmo Turano, secondo cui gli immobili scolastici sarebbero di competenza degli enti locali, mentre la Regione sarebbe pronta a predisporre un piano. «La pratica dello scaricabarile del governo regionale è arrivata ad un livello scientifico», afferma la senatrice, chiedendo se esista un censimento degli impianti presenti negli istituti e perché il problema sia stato affrontato soltanto a settembre.

Secondo Musolino, l’aumento delle temperature non avrebbe più carattere occasionale, ma rappresenterebbe una condizione ormai ricorrente. La parlamentare richiama le difficoltà affrontate dagli studenti nelle aule durante i mesi più caldi, compreso il periodo degli esami di maturità, e quelle che si registrano in inverno quando gli impianti di riscaldamento risultano insufficienti o non funzionanti.

«Se, come dice l’assessore Turano, la competenza non è della Regione, è però altrettanto vero che la vigilanza e la programmazione di un piano di finanziamento straordinario spetta alla Regione», sostiene Musolino.

La senatrice torna inoltre sull’utilizzo delle risorse del PNRR destinate all’edilizia scolastica siciliana, parlando di «fondi non spesi per incapacità e insipienza» e di una «totale disattenzione verso il diritto allo studio». Una situazione che, secondo Musolino, avrebbe conseguenze dirette sugli studenti e sulle condizioni nelle quali si svolge l’attività scolastica.

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