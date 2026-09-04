Conca d’Oro, Schifani: «Vigileremo sulle tutele per i lavoratori»

Prosegue il confronto istituzionale sulla situazione del centro commerciale Conca d’Oro. A Palermo, nella sede dell’assessorato regionale delle Attività produttive, si è svolto in mattinata un tavolo tecnico dedicato alle prospettive di ripresa delle attività e alle misure da adottare per la salvaguardia dei lavoratori coinvolti.

Al termine della riunione, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha riferito di indicazioni considerate positive rispetto alla possibilità di riattivare l’attività commerciale, almeno nelle aree della struttura che presentano le condizioni per tornare operative in tempi immediati.

«Le notizie rassicuranti arrivate dalla riunione di stamattina ci fanno ben sperare per il ripristino dell’attività commerciale del centro Conca d’Oro, in particolare nella parte che può essere resa operativa nell’immediato», ha dichiarato Schifani commentando l’esito del confronto svoltosi nel capoluogo siciliano.

Parallelamente alla riapertura delle attività, l’attenzione della Regione resta concentrata sulle ricadute occupazionali e sulle misure destinate al personale. «Vigileremo perché gli strumenti di tutela a favore dei lavoratori siano messi in atto velocemente», ha aggiunto il presidente.

Il governo regionale continuerà quindi a seguire gli sviluppi attraverso gli assessorati interessati. «Continueremo a seguire da vicino, tramite gli assessorati coinvolti, l’evolversi della situazione per tutelare quanto più possibile lavoratori e famiglie», ha concluso Schifani. Il tavolo tecnico rappresenta così un ulteriore passaggio nel percorso istituzionale avviato per affrontare la situazione del centro commerciale e le conseguenze sul piano occupazionale.

👁 Articolo letto 219 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.