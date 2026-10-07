Diocesi di Patti, Giombanco: «Prendiamo il largo e gettiamo le reti»

La diocesi di Patti ha avviato il nuovo anno pastorale nel segno della missione e della corresponsabilità. «Prendiamo il largo e gettiamo le reti. La missione come stile del vivere cristiano» è il titolo della lettera pastorale del Vescovo, monsignor Guglielmo Giombanco, presentata durante l’Assemblea Ecclesiale articolata in due momenti: a Rocca di Caprileone, nel salone “San Giovanni Paolo II”, e a Patti, nella Concattedrale “Santi Martiri del XX secolo”.

Al centro della due giorni l’immagine evangelica della pesca miracolosa e alcuni temi indicati come prioritari per il cammino della comunità diocesana: fede, audacia, formazione, corresponsabilità e missione.

Ai lavori ha partecipato il cardinale Roberto Repole, Arcivescovo di Torino-Susa, che ha approfondito le linee di orientamento per l’attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese in Italia. Il cardinale ha richiamato «lo scollamento tra il Vangelo proclamato e celebrato e la vita», sottolineando come l’attuale contesto culturale sia segnato dalla secolarizzazione e da una crescente frammentazione.

Repole ha evidenziato la necessità della sinodalità, intesa come cammino comune «a Cristo e verso Cristo», soffermandosi sull’importanza della formazione permanente e sulla necessità di ripensare l’iniziazione cristiana dei più giovani. «La fede è personale ma non individuale», ha affermato, richiamando il valore della comunità in una società caratterizzata dall’individualismo.

Monsignor Giombanco ha quindi delineato il percorso pastorale della diocesi, invitando ad avere «audacia e intraprendenza per percorrere strade inedite purché il Vangelo risuoni in ogni cuore». Il Vescovo ha sollecitato il superamento di una pastorale chiusa, capace invece di raggiungere gli ambiti della vita quotidiana, ribadendo la centralità di una formazione costante.

Durante la Liturgia della Parola, Giombanco ha consegnato la Lettera Pastorale ai presbiteri, alle comunità parrocchiali e religiose e ai gruppi ecclesiali.

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