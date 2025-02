Superbonus, imprese siciliane senza fondi: crediti congelati fino al 2027

In Sicilia il 95,5% dei lavori finanziati dal Superbonus è stato portato a termine, ma le imprese dovranno attendere fino al 2027 per ottenere i pagamenti dovuti. Secondo l’ultimo rapporto dell’Enea, tra gennaio e dicembre 2024, la percentuale di opere concluse grazie all’incentivo per l’efficientamento energetico è cresciuta di appena il 5%. Un incremento limitato, che riflette le difficoltà affrontate dal settore a causa del ridimensionamento del beneficio fiscale e della progressiva chiusura dell’accesso ai crediti.

Nonostante i cantieri siano ormai prossimi alla conclusione, le aziende si trovano a dover fronteggiare una situazione finanziaria complessa. Confcommercio Sicilia ha evidenziato che circa 300 milioni di euro in crediti fiscali risultano ancora bloccati nei cassetti delle imprese, impedendo la liquidazione di somme essenziali per la continuità operativa del comparto edile.

Il quadro generale risente delle modifiche normative che hanno progressivamente ridotto la portata dell’incentivo, limitando la possibilità di cessione del credito e creando ostacoli burocratici che rallentano il flusso dei pagamenti. Le imprese, di conseguenza, devono affrontare un periodo di incertezza economica, aggravato dalla necessità di attendere ancora diversi anni prima di poter incassare le somme spettanti.

La situazione in Sicilia si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da difficoltà analoghe, con numerose realtà imprenditoriali che faticano a ottenere il riconoscimento dei crediti maturati. Il blocco delle risorse finanziarie rappresenta un problema significativo per il settore delle costruzioni, che aveva fatto affidamento sull’incentivo per sostenere la ripresa economica post-pandemia e migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio.

