Messina, la Primaria di Camaro intitolata a Giovanni Falcone

L’avvio del nuovo anno scolastico dell’Istituto comprensivo “La Pira – Gentiluomo” è stato accompagnato da una giornata dedicata ai temi della memoria, della legalità e della partecipazione. Nell’occasione, il plesso della Primaria di Camaro è stato intitolato al giudice Giovanni Falcone. A coordinare il plesso è l’insegnante Flavia Cosenza.

Alla cerimonia hanno partecipato la prefetta di Messina Cosima Di Stani, il sindaco Federico Basile, il provveditore agli studi Leon Zingales, la direttrice dell’Ufficio Servizio sociale minori del ministero della Giustizia Maria Baronello e altri rappresentanti delle istituzioni locali.

«Una piccola scuola, con un grande cuore che batte forte al ritmo della speranza», ha affermato la dirigente scolastica Luisa Lo Manto, sottolineando il ruolo della scuola nei contesti più fragili come luogo di conoscenza, opportunità, cittadinanza e diritti. «L’educazione è un’opera collettiva; chi educa non può arrendersi», ha aggiunto, richiamando la collaborazione tra istituzioni, famiglie e territorio.

La prefetta Di Stani ha evidenziato la funzione educativa della scuola, invitando gli studenti a sviluppare curiosità e capacità critica: «Chiedetevi sempre il perché dei fatti: è questo il fulcro della conoscenza».

Il provveditore Zingales ha invece richiamato il ruolo degli adulti nella crescita dei più giovani: «I sogni dei piccoli sono custoditi da noi adulti».

La giornata è stata accompagnata dalle esibizioni del coro della Primaria, diretto dal professor Antonio Comis, e dell’orchestra dell’Istituto, guidata da Carmelo Quagliata. Gli studenti della Secondaria, coordinati dalla docente Pinella Bertuccelli, hanno inoltre proposto alcune riflessioni dedicate alla legalità.

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