Fumo nero nella galleria Petraro, A20 traffico interrotto tra Brolo e Patti

Traffico interrotto sull’autostrada Autostrada A20 nel tratto compreso tra Brolo e Patti, dove un veicolo ha preso fuoco all’interno della galleria Petraro, nel territorio di Sant’Angelo di Brolo. L’episodio ha determinato la chiusura della carreggiata in entrambe le direzioni di marcia.

Dalla galleria si è sollevata una densa nube di fumo nero, visibile anche a distanza, che ha reso difficoltose le operazioni di intervento e gestione dell’emergenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118, la Polizia Stradale di Sant’Agata Militello e i Carabinieri.

Secondo le prime informazioni disponibili, sono in corso le operazioni di evacuazione dei veicoli, sia leggeri sia pesanti, rimasti all’interno della galleria al momento dell’incendio. Le attività di sgombero risultano complesse a causa della scarsa visibilità determinata dal fumo.

Nel frattempo, si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni, con significativi disagi alla circolazione. Al momento non si registrano feriti né persone intossicate tra quelle evacuate. Le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità sono ancora in corso. – Foto di Salvo Campanella.

👁 Articolo letto 3.579 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.