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Messina, tre interventi per dissezione aortica in 72 ore al Papardo

mercoledì 16.09.2026 - 09:19:04
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Equipe Papardo

Tre interventi d’urgenza per dissezione aortica sono stati eseguiti nell’arco di 72 ore dalla Cardiochirurgia dell’Azienda ospedaliera Papardo di Messina, diretta dal professor Francesco Patanè. I pazienti, con quadri clinici differenti, sono una donna di 60 anni e due uomini di 47 e 78 anni. Quest’ultimo presentava anche gravi comorbidità.

Le tre emergenze hanno richiesto diagnosi tempestive e un percorso assistenziale finalizzato a garantire l’accesso rapido alla sala operatoria e la successiva gestione postoperatoria.

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«La dissezione aortica, provocata dalla lacerazione dello strato interno della parete dell’aorta, può evolvere rapidamente e, quando interessa i segmenti che richiedono un trattamento chirurgico, impone una risposta specialistica immediata. Non è soltanto l’atto operatorio, dunque, a determinare la qualità dell’assistenza, ma l’intero percorso che lo precede e lo segue», ha spiegato Patanè.

Una fase determinante dell’assistenza è affidata all’Unità operativa semplice di Terapia intensiva post operatoria cardiochirurgica, diretta da Silvio Tommasini, dove i pazienti vengono sottoposti a monitoraggio continuo, supporto degli organi e controllo dell’evoluzione clinica.

Il percorso coinvolge cardiochirurghi, anestesisti, perfusionisti, infermieri e personale della terapia intensiva. «È un’attività ad alta complessità, che richiede rapidità, coordinamento e piena disponibilità delle diverse professionalità. In queste 72 ore abbiamo affrontato tre emergenze garantendo al contempo la continuità dell’attività programmata, nonostante una significativa carenza di organico», ha concluso Patanè.


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