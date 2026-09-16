Messina, tre interventi per dissezione aortica in 72 ore al Papardo

Tre interventi d’urgenza per dissezione aortica sono stati eseguiti nell’arco di 72 ore dalla Cardiochirurgia dell’Azienda ospedaliera Papardo di Messina, diretta dal professor Francesco Patanè. I pazienti, con quadri clinici differenti, sono una donna di 60 anni e due uomini di 47 e 78 anni. Quest’ultimo presentava anche gravi comorbidità.

Le tre emergenze hanno richiesto diagnosi tempestive e un percorso assistenziale finalizzato a garantire l’accesso rapido alla sala operatoria e la successiva gestione postoperatoria.

«La dissezione aortica, provocata dalla lacerazione dello strato interno della parete dell’aorta, può evolvere rapidamente e, quando interessa i segmenti che richiedono un trattamento chirurgico, impone una risposta specialistica immediata. Non è soltanto l’atto operatorio, dunque, a determinare la qualità dell’assistenza, ma l’intero percorso che lo precede e lo segue», ha spiegato Patanè.

Una fase determinante dell’assistenza è affidata all’Unità operativa semplice di Terapia intensiva post operatoria cardiochirurgica, diretta da Silvio Tommasini, dove i pazienti vengono sottoposti a monitoraggio continuo, supporto degli organi e controllo dell’evoluzione clinica.

Il percorso coinvolge cardiochirurghi, anestesisti, perfusionisti, infermieri e personale della terapia intensiva. «È un’attività ad alta complessità, che richiede rapidità, coordinamento e piena disponibilità delle diverse professionalità. In queste 72 ore abbiamo affrontato tre emergenze garantendo al contempo la continuità dell’attività programmata, nonostante una significativa carenza di organico», ha concluso Patanè.

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