Messina, ufficiale la proclamazione di Federico Basile a primo cittadino

Federico Basile è stato ufficialmente proclamato sindaco di Messina al termine delle operazioni di verifica concluse dall’Ufficio centrale elettorale, riunito nell’Aula consiliare di Palazzo Zanca nella giornata di giovedì 28 maggio 2026. La proclamazione è avvenuta attraverso la lettura del verbale da parte del magistrato del Tribunale di Messina, Giuseppe D’Agostino, alla presenza del Segretario generale del Comune Rossana Carrubba, dei rappresentanti istituzionali, del personale comunale, degli organi di informazione e di cittadini presenti in aula.

Secondo i dati ufficiali, Federico Basile ha ottenuto 64.512 preferenze, corrispondenti al 58,40 per cento dei voti validi espressi. Marcello Scurria ha raccolto 29.742 voti, pari al 26,92 per cento, mentre Antonella Russo si è attestata a quota 13.495 voti con il 12,22 per cento. Più distaccati Gaetano Sciacca con 1.893 preferenze, equivalenti all’1,71 per cento, e Lillo Valvieri con 822 voti, pari allo 0,75 per cento.

Nel corso dell’intervento successivo alla proclamazione, Basile ha dichiarato: “Desidero esprimere la soddisfazione per questo secondo mandato, che affronterò con rinnovato impegno, ricambiando l’affetto dei cittadini con amore, dedizione e responsabilità”.

Nel Transatlantico di Palazzo Zanca si è poi svolta la cerimonia del passaggio della fascia tricolore tra il Commissario straordinario Piero Mattei e il sindaco riconfermato, alla presenza del vice commissario Bernardo Campo. Con il conferimento ufficiale della fascia si è conclusa la fase di insediamento del primo cittadino per il secondo mandato consecutivo. La riconferma di Basile rappresenta inoltre un precedente nella storia amministrativa della città, risultando il primo sindaco rieletto consecutivamente dall’introduzione dell’elezione diretta nel 1993.

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