“Io non mi piago”, al via la campagna nazionale per i pazienti cronici

SIMITU, Codacons e Codacons Medici hanno presentato “Io non mi piago”, una campagna nazionale rivolta a persone affette da lesioni cutanee croniche, ulcere, ferite difficili e patologie che richiedono trattamenti continuativi. L’iniziativa è stata concepita per mettere a disposizione di pazienti e caregiver strumenti utili a comprendere la propria condizione clinica, orientarsi nei percorsi sanitari e conoscere le opzioni terapeutiche, con l’obiettivo di facilitare una partecipazione più consapevole alle decisioni riguardanti la gestione della malattia.

Il presidente nazionale di SIMITU, Michele Vernaci, ha evidenziato che il progetto intende superare l’idea del paziente come soggetto passivo, affermando: “Diciamo basta al paziente come semplice fruitore passivo: deve diventare protagonista attivo del proprio percorso di cura”. Vernaci ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà quotidiane legate alle lesioni cutanee croniche, sottolineando la necessità di fornire conoscenze che permettano di interpretare referti, comprendere i trattamenti e riconoscere eventuali segnali di peggioramento.

Il presidente di Codacons Medici, Nino Rizzo, ha richiamato il peso delle patologie croniche della cute, affermando: “Le patologie croniche della cute e le piaghe sono spesso sottovalutate, ma incidono pesantemente sulla vita del paziente”. Rizzo ha rimarcato l’importanza della formazione per favorire l’aderenza alle terapie e ridurre le complicanze.

Il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, ha posto l’accento sul ruolo attivo dei pazienti, dichiarando: “La conoscenza è uno strumento di tutela. Se un paziente capisce realmente cosa sta affrontando e quali possibilità ha, diventa parte integrante del processo di cura”. La campagna prevede incontri informativi, webinar, materiali divulgativi e sportelli dedicati per supportare la gestione delle patologie croniche. – Nella foto F. Tanasi – M. Vernaci – N. Rizzo.

