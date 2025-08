Ambulanza fuori uso a Stromboli, scattano le verifiche regionali

A seguito dell’episodio avvenuto a Stromboli il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha disposto un’ispezione sul caso. Schifani ha incaricato l’assessore alla Salute Daniela Faraoni di attivare accertamenti, che sono stati affidati al dirigente generale del Dasoe, Giacomo Scalzo. Questa mattina la commissione ispettiva si è insediata all’ospedale Papardo di Messina per verificare i motivi della lunga attesa – circa quattro ore – prima del trasferimento di Viviano al Policlinico, dove è stato operato con esito favorevole.

La commissione comprende, oltre a Scalzo, il dirigente del Dasoe Antonio Lo Presti, il direttore sanitario dell’Asp di Caltanissetta Luciano Fiorella e quello dell’Asp di Palermo Antonio Levita. Il caso è emerso dopo la testimonianza pubblica del giornalista, che ha raccontato sui social di essere caduto a Stromboli, riportando una frattura al femore, e di essere stato trasportato con una motoape all’elisuperficie per l’assenza dell’unica ambulanza, fuori servizio da mesi. Dopo l’arrivo in elisocorso al Papardo, Viviano ha denunciato ritardi nella presa in carico e nel trasferimento.

“Faremo tutto il necessario – ha detto Schifani – per accertare responsabilità e prevenire simili episodi, soprattutto nelle isole minori”. L’assessore Faraoni ha definito la situazione al Papardo «gravissima», annunciando l’avvio delle verifiche e ricordando che a settembre sarà consegnato un veicolo speciale per Stromboli.

