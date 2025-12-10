Droga tra Palermo e Santo Stefano, un arresto e tre obblighi di dimora

I Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Patti, Andrea La Spada, su richiesta della Procura, nell’ambito di un’indagine sul presunto traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento ha disposto gli arresti domiciliari per un uomo di 53 anni e l’obbligo di dimora per altri tre soggetti di 20, 34 e 52 anni. Il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Le attività investigative, condotte tra aprile e luglio 2024 dal Nucleo Operativo e Radiomobile con il supporto di tecniche di monitoraggio e servizi di osservazione, hanno delineato un presunto gruppo organizzato capace di gestire una rete di distribuzione di cocaina e hashish nel territorio di Santo Stefano di Camastra.

Secondo quanto ricostruito, il 53enne arrestato avrebbe avuto un ruolo centrale nella gestione degli approvvigionamenti, recandosi più volte a Palermo insieme al 20enne indagato per l’acquisto delle sostanze. Gli accertamenti condotti dai militari avrebbero inoltre documentato diversi episodi di cessione di droga ad assuntori locali e dei comuni vicini.

Sulla base degli elementi raccolti, l’Autorità giudiziaria ha quindi ritenuto necessario applicare misure cautelari nei confronti dei quattro indagati. Le indagini proseguono per ulteriori approfondimenti.

