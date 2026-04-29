Liste senza firme, Scurria chiede l’intervento del Prefetto
Si concentra ancora sul tema delle liste elettorali prive di sottoscrizioni la presa di posizione del candidato Marcello Scurria, che interviene sul caso relativo agli elenchi collegati al candidato sindaco Federico Basile. Al centro della questione vi è la mancata acquisizione, da parte della commissione elettorale di Messina, di un parere dell’ufficio legislativo della Regione, richiesto dall’assessorato competente.
Secondo Scurria, il documento non ancora trasmesso potrebbe avere contenuti difformi rispetto a un precedente orientamento espresso dallo stesso assessorato regionale. Il candidato evidenzia come l’assenza di questo parere rappresenti un elemento rilevante in relazione alla valutazione di ammissibilità delle liste presentate dal movimento Sud Chiama Nord.
“Il giallo delle liste presentate senza raccolta firme continua”, afferma Scurria, sottolineando che “un atto da cui può dipendere la regolarità delle elezioni e il futuro della città non è stato ancora sottoposto a chi deve pronunciarsi sull’ammissione delle liste”.
Il candidato ribadisce la necessità che il procedimento elettorale si svolga nel pieno rispetto delle norme, evitando situazioni che possano compromettere la validità della competizione. Per questo motivo ha rivolto un appello al Prefettura di Messina affinché venga acquisito formalmente il parere dell’ufficio legale regionale.
“Chiediamo che tutto si svolga nel rispetto della legge”, conclude, indicando come prioritaria la trasparenza dell’iter amministrativo legato alla presentazione delle liste.
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