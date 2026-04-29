Messina, M5S e Controcorrente presentano la lista elettorale

Presentata a Messina la lista elettorale nata dall’intesa tra il MoVimento 5 Stelle e il movimento Controcorrente, in vista delle prossime amministrative. L’iniziativa sostiene la candidatura a sindaco di Antonella Russo.

Nel corso della presentazione, l’onorevole Antonio De Luca, capogruppo del M5S all’Assemblea Regionale Siciliana, ha evidenziato la natura del progetto politico. “Presentiamo una lista che nasce da un progetto politico chiaro: costruire un’alternativa credibile per Messina e per la Sicilia, fondata su legalità, trasparenza e attenzione ai bisogni reali dei cittadini”, ha dichiarato. De Luca ha inoltre sottolineato la convergenza con Controcorrente, definendola “una scelta coerente”.

Secondo il parlamentare, l’intesa si caratterizza per un’impostazione identitaria e programmatica. “Sosteniamo con convinzione la candidatura di Antonella Russo, una figura credibile, radicata sul territorio e capace di interpretare una proposta di governo seria per la città”, ha aggiunto.

Il progetto viene descritto come un’iniziativa di discontinuità rispetto alle precedenti esperienze amministrative, aperta al contributo di realtà civiche e sociali. Tra le priorità indicate figurano ambiente, servizi, diritti e sviluppo sostenibile.

De Luca ha infine richiamato il legame con il territorio, evidenziando la composizione della lista. “Abbiamo costruito una squadra composta da persone che vivono quotidianamente la città”, ha affermato, definendo la lista “un punto di partenza” volto ad ampliare il coinvolgimento cittadino.

Fanno parte della lista i candidati: Andreozzi Antonio, Buffo Tindara detta Titty, Cannistrà Cristina, Costa Santa detta Santina, Costantino Santo detto Santino, Curreri Claudia detta Currieri detta Corrieri detta Strangi, Cutè Francesco, De Leo Silvana, Destro Grazia, Egitto Francesco, Falliti Cosimo, Galletta Felice, Giacobbe Gianfranco, Giorgianni Salvatore, Giuliano Tiziana, Gugliandolo Lucia, Lando Giuseppe detto Pippo, Lao Incognito Gianluca detto Lao, Leonardo Elisa, Munaò Mariagrazia, Musolino Andrea, Parnasso Orazio detto Marcello, Pisano Paolo, Popolo Carmelo, Portaro Anna, Raffaele Francesco, Rella Maurizio, Russo Francesca, Russo Leonardo detto Leo, Smeriglio Marco, Zangla Giuseppe detto Peppe, Zucco Carmelo.

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