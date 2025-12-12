L’assessore Amata annuncia tavolo di crisi per i lavoratori ex Gicap

L’assessore regionale Elvira Amata ha annunciato la convocazione di un tavolo di crisi in ambito regionale in relazione alla situazione occupazionale che interessa i lavoratori ex Gicap. L’iniziativa, secondo quanto riferito, nasce dalla necessità di affrontare una condizione definita critica sul piano del lavoro e di avviare un confronto istituzionale finalizzato alla tutela degli addetti coinvolti.

Nel ricostruire il percorso che ha condotto alla convocazione, Amata ha spiegato di avere avviato un’interlocuzione diretta con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e di avere informato contestualmente il governo regionale, coinvolgendo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Sulla questione ho ritenuto opportuno avviare da subito una diretta interlocuzione con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e, al contempo, investire della problematica il governo regionale nella persona del presidente Renato Schifani”, ha dichiarato l’assessore.

La richiesta è stata accolta dall’assessore regionale alle Attività produttive, Eddy Tamajo, che ha provveduto ad attivare le procedure per la convocazione del tavolo di crisi. L’incontro è stato fissato per il 16 dicembre 2025, alle ore 10.30, presso l’Assessorato regionale delle Attività produttive.

Secondo quanto riferito da Amata, il confronto congiunto tra le istituzioni coinvolte rappresenta un passaggio necessario per affrontare in maniera strutturata la vertenza. “Siamo certi che l’attivazione del tavolo congiunto aprirà a risvolti finalizzati ad assicurare la giusta tutela ai tanti lavoratori coinvolti, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise e sostenibili per il futuro”, ha aggiunto l’assessore regionale.

