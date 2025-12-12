Intervento organico Asp Siracusa, nuovi direttori e 30 assunzioni

L’Asp di Siracusa ha completato un nuovo intervento di rafforzamento dell’organico sanitario attraverso la nomina di due direttori di Unità operative complesse e l’immissione in servizio di trenta ulteriori professionisti. Le misure rientrano nel percorso di potenziamento dei servizi sanitari rivolti alla popolazione della provincia, avviato dall’Azienda sanitaria provinciale.

Al termine delle procedure previste sono stati conferiti due incarichi di direzione. Antonino Zocco è stato nominato direttore dell’Unità operativa complessa di Fisiatria e Riabilitazione del presidio ospedaliero “A. Rizza” di Siracusa, mentre Sebastiano Midolo ha assunto la direzione del Servizio di Impiantistica e Antinfortunistica.

Parallelamente, con la sottoscrizione dei contratti di lavoro, è stata formalizzata l’assunzione di trenta nuove figure professionali. Le immissioni a tempo indeterminato riguardano otto dirigenti medici in Radiodiagnostica, tre in Psichiatria, due in Medicina interna, due in Cardiologia, un dirigente medico in Nefrologia, uno in Medicina del Lavoro e un tecnico di Neurofisiopatologia. A queste si aggiungono assunzioni a tempo determinato finalizzate al rafforzamento dei servizi previsti nell’ambito dei Progetti del Piano nazionale Equità nella Salute, con l’inserimento di quattro infermieri, quattro operatori socio-sanitari, tre psicologi e un assistente sociale.

L’Azienda sanitaria prosegue così nel percorso di consolidamento delle risorse umane e dell’assetto organizzativo, puntando sull’inserimento di nuove professionalità e sull’assegnazione di incarichi dirigenziali. L’obiettivo dichiarato è garantire una gestione dei servizi sanitaria efficace ed efficiente, in linea con gli indirizzi dei piani nazionali e regionali, rispondendo ai bisogni assistenziali del territorio provinciale.

