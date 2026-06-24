A18 Taormina, incidente in galleria, muore il conducente dell’auto

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, all’interno della galleria Taormina, in carreggiata diretta verso Catania. L’episodio è avvenuto intorno alle 2:20 e ha coinvolto una Fiat Sedici e un autobus che trasportava passeggeri di ritorno da un concerto svoltosi a Messina.

Secondo le prime informazioni disponibili, l’autovettura avrebbe urtato violentemente il mezzo pesante per cause ancora in fase di accertamento. A seguito dell’impatto, il conducente della Fiat ha perso la vita. Al momento non sono state rese note le sue generalità.

Nel sinistro è morto sul colpo Davide Toscano, 29enne di Biancavilla nel Catanese, mentre una bambina, indicata come figlia della vittima, è stata trasportata dall’ambulanza del 118 al Policlinico di Catania, dove si trova ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. Gli automobilisti diretti verso Catania sono stati obbligati a lasciare l’autostrada allo svincolo di Taormina.

Sul luogo dell’incidente hanno operato la Polizia Stradale, i mezzi di emergenza e il personale del Consorzio per le Autostrade Siciliane. Le attività si sono protratte per consentire il completamento degli accertamenti e il ripristino delle normali condizioni di circolazione.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha espresso un ringraziamento agli operatori intervenuti per la gestione dell’emergenza e delle operazioni successive al sinistro.

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