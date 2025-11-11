René firma le tavole del Calendario Storico dei Carabinieri 2026

È stato presentato all’Auditorium Parco della Musica di Roma il Calendario Storico dei Carabinieri 2026, alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto. Il Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, ha illustrato le caratteristiche della nuova edizione, realizzata con il contributo dell’artista Luigi “René” Valeno e con testi di Maurizio de Giovanni, Aldo Cazzullo e Massimo Lugli. Giunto alla 93ª edizione, il Calendario è pubblicato in oltre 1.200.000 copie, con traduzioni in otto lingue e versioni in sardo e friulano.

Il tema scelto è “Eroi quotidiani”, dedicato alle donne e agli uomini dell’Arma impegnati ogni giorno nel servizio al Paese. Le tavole di René rappresentano i Carabinieri nel loro operato tra comunità, contesti urbani e luoghi simbolici. I testi di de Giovanni seguono la narrazione epistolare di un giovane militare che racconta ai genitori episodi di altruismo e di impegno, sottolineando “la cura” verso i cittadini.

La prefazione di Aldo Cazzullo ripercorre il ruolo dell’Arma nella storia d’Italia, mentre la postfazione di Massimo Lugli riporta un episodio vissuto dall’autore. L’evento ha ospitato inoltre testimonianze di militari in servizio e l’intervento conclusivo della giornalista Francesca Fagnani.

Accanto al Calendario, sono stati presentati l’Agenda 2026, il calendario da tavolo dedicato ai Carabinieri nello sport e il planning sui Reparti a Cavallo. Il ricavato di parte dei prodotti sarà destinato all’ONAOMAC e all’Ospedale Pediatrico Microcitemico di Cagliari. Presentato anche il diario scolastico dedicato all’educazione ambientale.

