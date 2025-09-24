Gioiosa Marea, due giornate per la raccolta di indumenti usati

Il Comune di Gioiosa Marea, nella Città Metropolitana di Messina, ha programmato due giornate dedicate alla raccolta di indumenti usati. L’iniziativa si svolgerà sabato 27 settembre 2025 in via Lombardia, località Sottogrotte, dietro il campo sportivo, e lunedì 29 settembre 2025 nella frazione di San Giorgio, in largo Quasimodo, accanto al salone parrocchiale della Chiesa Spirito Santo. In entrambe le occasioni gli orari previsti sono dalle 8.30 alle 12.30.

Potranno essere conferiti, esclusivamente in sacchetti chiusi e trasparenti, abiti da donna, uomo e bambino, insieme a calzature, cinture, borse, cappelli, coperte, lenzuola, piumoni e tende. Saranno accettate anche uniformi e abiti militari. Non sarà invece consentito depositare indumenti sporchi o bagnati.

L’iniziativa rientra tra le attività di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e al riuso dei materiali tessili. Il Comune ha diffuso un messaggio che accompagna l’invito a partecipare: “I rifiuti non passano di moda, facciamo la differenza”.

