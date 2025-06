Villaggio della Salute protagonista al Marefestival di Salina

Durante il Marefestival di Salina, l’Asp di Messina, diretta da Giuseppe Cuccì, ha illustrato le attività del “Villaggio della Salute” all’interno del tradizionale panel Salute Salina, moderato dal giornalista Emilio Pintaldi. All’iniziativa hanno partecipato Massimiliano Maisano dell’Assessorato regionale alla Salute, che ha evidenziato il ruolo delle future Case di Comunità nelle isole, Giuseppe Ettore di Arnas Garibaldi Catania e Francesco Santocono, che ha presentato il proprio volume sull’HIV.

Antonella Di Maggio e Francesca De Domenico, in qualità di rappresentanti nazionali e impegnate nella prevenzione di genere per AMMI, si sono confrontate con Salvatore Rotondo dell’Ordine dei Medici di Messina e Giovanni Crimi, presidente di Federfarma, il quale ha descritto il protocollo fra farmacie e Asp per potenziare gli screening. Giuseppe Zampogna, assessore di Malfa, ha sottolineato il sostegno comunale alle iniziative di prevenzione.

Eliana Tripodo, dirigente Asp, ha esposto il “Programma Libero 11” (PL 11), parte del Piano Regionale di Prevenzione 2020–2025, dedicato al contrasto delle malattie croniche non trasmissibili tramite screening precoce, educazione sanitaria e counselling motivazionale. A Malfa è stato somministrato un questionario pilota volto a valutare stili di vita a rischio e uno screening elettrocardiografico di secondo livello.

Il progetto, rivolto anche a scuole e contesti carcerari, coinvolge categorie vulnerabili con interventi capillari su tutta la provincia, promuovendo l’adesione ai livelli essenziali di assistenza gratuita per la prevenzione di tumore al seno, colon-retto e collo dell’utero.

La direzione strategica dell’Asp, composta da Giuseppe Cuccì, Giancarlo Niutta e Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha ribadito: “La prevenzione rappresenta il pilastro fondamentale per garantire una comunità sana e consapevole. Investire nella salute significa investire nel futuro dei nostri cittadini e della nostra società”. Particolare attenzione è riservata alle Eolie, dove l’accesso ai servizi sanitari è più complesso.

