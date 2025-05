La moda italiana celebra Santo Versace con dottorato honoris causa

Lunedì 12 maggio 2025, alle ore 11:00, l’Università di Messina ospiterà la cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in “Economics, Management and Statistics” al dott. Santo Versace, noto imprenditore nel settore della moda. L’evento avrà luogo presso l’Aula Magna del Rettorato e la Laudatio sarà pronunciata dal prof. Augusto D’Amico, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese. Durante la cerimonia, il dott. Versace terrà una Lectio Doctoralis dal titolo “Dal Superfluo all’Essenziale. Riscoprire il lusso italiano come strumento di innovazione armonica e inclusione”.

Santo Versace, figura di rilievo nel panorama della moda italiana e internazionale, è stato, insieme al fratello Gianni, uno dei protagonisti dell’ascesa del marchio Versace. Fondato nel 1978, il brand ha conquistato una posizione di primato a livello mondiale, grazie anche all’apporto decisivo di Santo Versace, che ha ricoperto il ruolo di Presidente Fondatore. La sua visione ha contribuito ad espandere l’influenza del marchio in molteplici settori, tra cui abbigliamento, accessori, profumi e arredamento.

Versace è anche Presidente Fondatore di Altagamma, associazione creata nel 1992 per promuovere le aziende italiane di alta gamma. Accanto alla sua carriera imprenditoriale, ha dedicato parte della sua vita alla filantropia. Nel 2021 ha fondato la “Fondazione Santo Versace”, con l’obiettivo di combattere le diseguaglianze sociali e sostenere le persone vulnerabili. Per il suo impegno sociale, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il “Premio La Moda veste la Pace” nel 2021.

👁 Articolo letto 211 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.