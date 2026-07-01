Estate 2026, Codacons: «L’abbandono degli animali uccide»

Con l’avvio della stagione estiva, il Codacons ha promosso la campagna di sensibilizzazione “L’ESTATE PASSA. L’ABBANDONO UCCIDE”, dedicata alla tutela degli animali durante i mesi caratterizzati da temperature elevate e da un incremento dei casi di abbandono.

A illustrare l’iniziativa è Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale del Codacons, che richiama l’attenzione sulle conseguenze degli abbandoni di animali domestici, sugli episodi di permanenza in auto sotto il sole, sugli effetti delle ondate di calore e sui danni provocati dagli incendi agli ecosistemi e alla fauna selvatica.

«La civiltà di un Paese si misura anche da come protegge gli animali. L’estate non può trasformarsi nella loro condanna», afferma Tanasi. «Ogni anno troppi animali pagano con la vita l’incuria, l’indifferenza e la superficialità dell’uomo. Abbandonare un animale significa condannarlo a una sofferenza spesso lenta e drammatica, oltre a violare la legge e i più elementari principi di civiltà. Anche lasciare un animale chiuso in auto sotto il sole, privarlo di acqua o non proteggerlo dal caldo estremo può avere conseguenze fatali. Ognuno di noi può fare la differenza con un gesto semplice ma responsabile».

L’associazione invita cittadini, istituzioni, enti locali, associazioni e forze dell’ordine a collaborare per limitare gli abbandoni, proteggere gli animali dagli effetti del caldo intenso e salvaguardare la fauna selvatica.

Nell’ambito della campagna è stato diffuso anche un decalogo con le principali indicazioni da seguire durante l’estate: evitare qualsiasi forma di abbandono, non lasciare animali all’interno delle automobili, garantire acqua fresca e zone d’ombra, limitare le uscite nelle ore più calde, prestare attenzione all’asfalto surriscaldato, organizzare soste durante i viaggi, offrire aiuto ai randagi in sicurezza, segnalare tempestivamente incendi, emergenze, maltrattamenti e ogni situazione che possa mettere a rischio la vita degli animali.

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