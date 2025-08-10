Centro scommesse frequentato da pregiudicati, sospeso per 7 giorni

La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di un centro scommesse ad Acireale, a seguito di verifiche che ne hanno accertato la frequentazione abituale da parte di soggetti con precedenti penali. Il provvedimento, della durata di sette giorni, è stato emesso dal Questore di Catania in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno notificato al titolare l’ordinanza di chiusura, eseguendo contestualmente l’apposizione dei sigilli. Nel corso di controlli ripetuti in un ampio arco temporale, è stato riscontrato che numerosi avventori risultavano gravati da precedenti per reati di particolare allarme sociale, tra cui associazione mafiosa, omicidio, estorsione, ricettazione, danneggiamento, rissa, nonché per reati predatori e in materia di stupefacenti.

Sulla base delle risultanze delle attività investigative e delle informazioni raccolte nella banca dati in uso alle forze dell’ordine, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania ha concluso l’istruttoria, disponendo la chiusura in via cautelativa dell’esercizio commerciale. L’articolo 100 del TULPS consente al Questore di ordinare la sospensione temporanea di un esercizio pubblico che costituisca abituale luogo di incontro per persone pregiudicate, al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Secondo quanto precisato dalla Questura, tale misura rappresenta uno strumento di tutela per le attività economiche che operano nel rispetto della legge e ha una funzione deterrente verso soggetti ritenuti pericolosi, sottraendo loro punti di aggregazione abituali.

