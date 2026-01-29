Ciclone Harry, proseguono gli interventi dell’Esercito nel Messinese

Prosegue l’intervento dell’Esercito nelle aree della costa ionica siciliana colpite dal ciclone Harry. A seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato il settore orientale del Mediterraneo, provocando danni significativi lungo il litorale della Sicilia orientale, la Prefettura di Messina ha richiesto il supporto delle Forze Armate per le operazioni di emergenza e ripristino.

Nelle zone maggiormente interessate dal passaggio del vortice, l’Esercito è impegnato con il 4º Reggimento Genio della Brigata “Aosta”. Conclusa la fase più intensa dell’evento atmosferico e completate le verifiche preliminari sul territorio, il personale del genio militare ha avviato le attività operative impiegando uomini e mezzi specializzati. Gli interventi sono finalizzati al ripristino della viabilità e alla rimozione dei detriti accumulatisi a seguito delle mareggiate e delle forti raffiche di vento.

Le operazioni si concentrano in particolare nei comuni di Santa Teresa di Riva e Furci Siculo, dove le condizioni meteo avverse hanno compromesso tratti stradali e aree costiere. L’azione del genio militare mira a garantire il ripristino delle condizioni minime di sicurezza e a consentire il ritorno alla normale circolazione nelle zone interessate.

Il ruolo delle Forze Armate nelle attività di supporto alla popolazione è stato ribadito dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha dichiarato: “La Difesa non si ferma: sempre al servizio e protezione della collettività”. L’intervento rientra nel quadro delle operazioni di assistenza alle autorità civili previste in caso di emergenze ambientali e calamità naturali.

