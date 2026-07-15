Contenzioso sanitario, l’Asp di Messina punta sul software “Legal”

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha introdotto “Legal”, una piattaforma web destinata alla gestione informatizzata del contenzioso e delle pratiche legali, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza amministrativa e migliorare il controllo delle risorse economiche. Il sistema è stato sviluppato partendo dall’esperienza dell’Avvocatura interna, guidata dall’avvocata Caterina Tomasello, in collaborazione con la funzionaria informatica Liliana Esposito.

L’applicativo consente di seguire digitalmente ogni procedimento giudiziario lungo tutte le sue fasi, dalla presentazione della causa fino alla definizione finale, offrendo un archivio completo e strumenti di consultazione immediata. L’elemento distintivo della piattaforma è rappresentato dalla sezione dedicata al “Fondo Rischi”, che elabora automaticamente prospetti riepilogativi dei contenziosi in essere, suddivisi per annualità e valore economico. Tale funzionalità permette di determinare con criteri oggettivi e aggiornati le somme da accantonare per far fronte ai possibili esiti sfavorevoli dei procedimenti.

Tra le caratteristiche del software figurano inoltre la digitalizzazione dell’intero archivio dei contenziosi relativi al periodo compreso tra il 2007 e il 2026, l’aggiornamento continuo delle pratiche e la possibilità di elaborare report attraverso diversi parametri, tra cui anno, tipologia del procedimento, categoria giudiziaria, grado di giudizio, periodo temporale e professionista incaricato.

La piattaforma integra anche un sistema di avvisi automatici finalizzato al monitoraggio delle scadenze processuali, alla verifica della documentazione necessaria per l’istruttoria e al controllo del deposito degli atti conclusivi.

L’Asp di Messina prevede inoltre un’evoluzione del progetto con l’estensione dell’accesso alla piattaforma anche ai professionisti esterni, consentendo ai patrocinatori dell’Azienda di consultare e aggiornare direttamente le pratiche di competenza attraverso un accesso regolamentato.

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