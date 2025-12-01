Nuovo servizio rifiuti, Belpasso attiva l’Isola Ecologica Mobile

A Belpasso è stato avviato un nuovo servizio dedicato alle aree periferiche, con l’introduzione dell’Isola Ecologica Mobile. L’iniziativa mira a facilitare il conferimento dei rifiuti per i residenti delle zone distanti dal centro, ad aumentare le percentuali di raccolta differenziata e a ridurre la presenza di micro-rifiuti sul territorio. A partire da dicembre, ogni sabato mattina dalle 7 alle 11 un mezzo attrezzato sosterà a rotazione in diverse località del comune, offrendo un punto di raccolta alternativo al Centro Comunale di Raccolta.

Il sindaco Carlo Caputo ha spiegato che “raggiungere il Centro di Raccolta può risultare complesso per chi vive nelle frazioni” e che il nuovo servizio consente di “accorciare le distanze, portando il conferimento più vicino ai cittadini”. Ha inoltre definito l’iniziativa un invito alla responsabilità, chiarendo che semplificare l’accesso al servizio punta a favorire comportamenti corretti.

La programmazione prevede una rotazione mensile stabile: il primo sabato del mese l’Isola Mobile sarà presente a Villaggio Ginestre, il secondo a Palazzolo, il terzo a Piano Tavola e il quarto a Valcorrente. Il calendario di dicembre comprende quattro appuntamenti: il 6 dicembre a Villaggio Ginestre in piazza Dusmet, il 13 dicembre a Palazzolo in via Fratelli Pinzon, il 20 dicembre a Piano Tavola in via Terranova e il 27 dicembre a Valcorrente in via Sardegna.

Il servizio è destinato alla raccolta di carta, cartone, imballaggi in plastica, vetro e alluminio, oltre a piccoli elettrodomestici e rifiuti ingombranti di modesta entità. Per informazioni sulle modalità di conferimento sono disponibili il numero verde 800.700.999, il recapito 0931.769774 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il portale belpasso.raccolta-differenziata.it.

Il sindaco ha concluso l’intervento affermando: “Facciamo la differenza, differenziando”.

👁 Articolo letto 172 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.