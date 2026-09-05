Messina, al Papardo primo intervento europeo con Stealth AXiS

L’ospedale Papardo di Messina ha eseguito il primo intervento in Europa con il nuovo sistema robotico “Stealth AXiS”. La procedura è stata effettuata dall’équipe di Neurochirurgia diretta dal professor Massimo Cardali. Nelle stesse ore, nella struttura sanitaria messinese, è stato realizzato anche il primo caso percutaneo europeo con il sistema Voyager.

L’utilizzo della nuova tecnologia arriva a pochi giorni dalla sua installazione, completata il 31 agosto. Il Papardo è stato il primo centro europeo e uno dei pochi al di fuori degli Stati Uniti a dotarsi della piattaforma “Stealth AXiS”.

Il sistema riunisce all’interno di un’unica soluzione tecnologica diverse fasi dell’attività chirurgica, dalla pianificazione alla navigazione, fino all’assistenza robotica. Le informazioni acquisite e definite nella fase precedente all’operazione possono essere utilizzate anche durante l’intervento, consentendo al chirurgo di disporre dei dati lungo l’intero percorso operatorio.

L’introduzione della piattaforma si inserisce nel programma di aggiornamento tecnologico sviluppato negli anni dalla Neurochirurgia del Papardo, con particolare riferimento agli interventi sulla colonna vertebrale e sul cervello.

Il reparto dispone infatti di microscopi operatori avanzati, piattaforme robotiche, arco a C, Tac intraoperatoria ed esoscopio. La disponibilità di differenti apparecchiature consente all’équipe di integrare gli strumenti in relazione alle caratteristiche e alla complessità della procedura, oltre che alle specifiche necessità cliniche del paziente.

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