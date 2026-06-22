Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 22 al 28 giugno

Proseguiranno per tutta la settimana i controlli della velocità e della sosta sul territorio comunale di Messina. Il Comando della Polizia Municipale ha reso noto il programma delle verifiche previste da lunedì 22 a domenica 28 giugno 2026, inserite nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali e al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Le operazioni saranno effettuate attraverso l’impiego dei dispositivi Autovelox nelle tratte individuate dal decreto prefettizio, mentre il sistema “Scout” verrà utilizzato per accertare le violazioni legate alla sosta irregolare.

Per quanto riguarda il controllo della velocità, le postazioni interesseranno diversi punti della rete viaria cittadina. Sulla Strada Statale 114 i rilevamenti saranno effettuati nei tratti di Giampilieri-Giampilieri Marina, Galati, Briga Marina e Pistunina. I controlli interesseranno inoltre la Strada Statale 113 nelle zone di Santa Saba, Spartà e Mortelle. Le verifiche saranno estese anche a via Circuito Torre Faro, a via Consolare Pompea nel tratto compreso tra il chilometro 7,500 e l’8,000 e al viale Giostra, nel segmento stradale tra via San Jachiddu e l’istituto scolastico “Maiorana”.

L’amministrazione comunale ricorda che il rispetto dei limiti di velocità rappresenta uno degli strumenti principali per ridurre il rischio e la gravità degli incidenti. Contestualmente, la Polizia Municipale richiama l’attenzione degli automobilisti sull’osservanza delle disposizioni relative alla sosta, con particolare riferimento alle soste in doppia fila, sui marciapiedi, lungo le corsie riservate ai mezzi pubblici, sulle piste ciclabili e nelle aree prossime agli attraversamenti pedonali.

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