34° Rally Conca d’Oro 2025, tutto pronto per il ritorno a Corleone

Completate le verifiche sportive e tecniche, il Rally Conca d’Oro è pronto a prendere il via. La trentaquattresima edizione della manifestazione, in programma domenica 21 dicembre, vedrà al via cinquantanove equipaggi impegnati sulle strade dell’hinterland palermitano, con centro operativo a Corleone. La competizione, che torna in calendario dopo dodici anni di assenza, è organizzata dalla DLF Academy in collaborazione con il Comune di Corleone e con il patrocinio dell’Automobile Club Palermo, della Città metropolitana di Palermo, dell’assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo e del Comune di Palazzo Adriano.

La giornata di apertura è stata dedicata alle operazioni preliminari e allo shakedown, utile agli equipaggi per affinare il set-up delle vetture. Il miglior riscontro cronometrico è stato ottenuto da Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa, seguiti da Alessio Pollara e Sergio Raccuia, mentre Emanuele La Torre, affiancato da Marcus Salemi, ha chiuso la sessione di test con il terzo tempo. Nella categoria storiche si sono presentati tutti i principali protagonisti annunciati, con Antonio Di Lorenzo e Franco Cardella al via su Porsche 911.

Il programma di gara prevede due prove speciali, Palazzo Adriano e San Marco, da ripetere tre volte ciascuna, per un totale di poco più di cinquantatré chilometri cronometrati. La manifestazione assegnerà inoltre i memorial Franco Vintaloro, Nicola Russo e Anna Martorana, chiudendo ufficialmente la stagione automobilistica siciliana.

“Quelli raggiunti sono numeri che ci gratificano – ha dichiarato Delfino La Ferla, patron della DLF Academy – stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli organizzativi per garantire agli equipaggi le migliori condizioni di sicurezza”.

La direzione di gara è affidata a Michele Vecchio, che coordinerà un’organizzazione composta da oltre cento addetti. La partenza è fissata alle ore 8 da Corso dei Mille a Corleone, sede anche dell’arrivo e della cerimonia di premiazione, che designerà i successori di Gigi Ricci e Cristine Pfister.

