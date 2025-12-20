Ars approva il rifinanziamento della Giornata dell’eruzione etnea

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato un articolo della manovra finanziaria che prevede il rifinanziamento della legge istitutiva della Giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669. La norma, contenuta nella legge 8 del 2022, è finalizzata a sostenere iniziative di valorizzazione storica e promozione turistica legate a uno degli eventi più significativi della storia del vulcano e dei territori coinvolti.

A darne notizia è Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Assemblea regionale siciliana, dove in questi giorni è in corso l’esame della finanziaria regionale. Secondo quanto dichiarato dalla parlamentare, “una pagina di storia diventa occasione di valorizzazione turistica e un’opportunità di promozione e rilancio in chiave culturale e ambientale del nostro Vulcano e dei comuni interessati”.

L’intervento normativo riguarda in particolare i territori di Catania, Nicolosi, Belpasso, Mascalucia, San Pietro Clarenza, Misterbianco e Pedara, interessati dal percorso storico legato alla colata lavica del 1669. “Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale dell’Etna è l’obiettivo della norma”, ha aggiunto Marano, sottolineando come l’attrattività turistica del vulcano rappresenti una risorsa rilevante anche in termini di sviluppo economico per l’intera regione.

Il rifinanziamento consentirà ai comuni coinvolti di disporre di risorse dedicate per l’attuazione di progetti di promozione culturale e turistica lungo l’itinerario denominato “Lava della ruina – percorso del 1669”, dove sono collocati i Luoghi della memoria legati all’eruzione storica.

👁 Articolo letto 187 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.