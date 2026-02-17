Albero crolla alla Favorita, strada chiusa al traffico a Palermo

Il forte vento che nelle ultime ore ha interessato la Sicilia ha provocato danni e disagi in diverse aree dell’Isola, con interventi delle autorità da Palermo a Siracusa.

Nel capoluogo siciliano, un imponente albero è crollato nella notte all’interno del parco della Favorita, determinando la chiusura al traffico veicolare di via Ugo La Malfa. L’episodio ha causato l’interruzione della circolazione nelle ore di punta, generando rallentamenti e code lungo il vicino viale Regione Siciliana Nord Ovest, con ripercussioni anche sul ponte e su via Belgio. In città si sono registrati ulteriori cedimenti di alberi, mentre le raffiche hanno divelto numerosi cartelloni pubblicitari e provocato la caduta di alcuni pali dell’illuminazione. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza le strutture danneggiate.

Nella zona commerciale di via Ugo La Malfa e nel quartiere Brancaccio il vento ha inoltre scoperchiato i tetti di diversi capannoni. Sempre a Palermo, i Vigili del fuoco sono stati impegnati nella serata precedente nello spegnimento di un incendio divampato in una villa di viale Regione Siciliana, dove tre automobili e tre motocicli sono stati distrutti dalle fiamme. Sono in corso accertamenti per chiarire l’origine del rogo, ritenuto al momento riconducibile a un guasto elettrico accidentale.

Disagi anche nel Siracusano, dove le raffiche di maestrale hanno provocato il ribaltamento di un veicolo dotato di “vela pubblicitaria” lungo la strada statale 114 Siracusa-Catania, nel tratto tra gli svincoli di Sortino e Melilli in direzione del capoluogo aretuseo. Secondo le prime ricostruzioni, una raffica improvvisa avrebbe destabilizzato il mezzo, particolarmente esposto per la struttura installata sul cassone. Non si registrano feriti.

La circolazione ha subito rallentamenti per consentire la rimozione del veicolo e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso, mentre in diversi comuni della provincia si segnalano danni a strutture leggere, alberi pericolanti e rami spezzati.

