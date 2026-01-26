Messina-Acireale 2-1, giallorossi tornano al successo

Il Messina torna al successo nel campionato di Serie D superando l’Acireale per 2-1 allo stadio “Franco Scoglio”, conquistando tre punti rilevanti nella corsa alla salvezza. L’avvio è favorevole ai padroni di casa, che sbloccano il risultato dopo pochi minuti: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Tedesco svetta di testa e batte Negri. L’Acireale è costretto a rivedere l’assetto offensivo per l’infortunio di Samb, sostituito da Floridia.

La reazione dei granata non tarda ad arrivare e al 13’ Di Mauro ristabilisce l’equilibrio, finalizzando un cross dalla corsia sinistra. Gli ospiti sfiorano il raddoppio con una conclusione aerea di Hebeck che termina sopra la traversa. Prima dell’intervallo entrambe le squadre creano occasioni, con Tedesco e Rechichi pericolosi nelle rispettive aree, ma il punteggio non cambia.

La ripresa si apre senza sostituzioni e con il terreno di gioco appesantito dalla pioggia. Il Messina prova a prendere l’iniziativa ma manca precisione nelle conclusioni, mentre l’Acireale risponde senza riuscire a incidere. Al 30’ arriva l’episodio decisivo: Garufi disegna una punizione precisa che Roseti trasforma in gol con un colpo di testa angolato. Nel finale i giallorossi controllano il vantaggio e in pieno recupero Oliviero va vicino al terzo gol, sfiorando il palo con un diagonale.

La gara si chiude sul 2-1, risultato che consente al Messina di interrompere il digiuno di vittorie e di rilanciare le proprie ambizioni di permanenza nella categoria.

👁 Articolo letto 536 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.