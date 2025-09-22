Pippo Manera chiude con successo la gara dell’Iron Man 70.3 di Cervia

Pippo Manera, assistente amministrativo dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, ha preso parte all’Iron Man 70.3 svoltosi a Cervia domenica 21 settembre. La competizione, articolata nelle tre discipline del triathlon, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse località. Manera ha completato la prova con un tempo totale di 6 ore, 44 minuti e 11 secondi. Il percorso si è sviluppato su una distanza di 1.900 metri a nuoto, 90 chilometri in bicicletta e 21 chilometri di corsa.

Al termine della manifestazione, Manera ha commentato la propria prestazione, sottolineando la soddisfazione personale per aver portato a termine la gara. «Concluso in bellezza il mio Iron Man 70.3 di Cervia con il tempo complessivo di 6 ore 44 minuti e 11 secondi», ha dichiarato. La partecipazione all’evento rappresenta per l’assistente amministrativo un traguardo significativo in una competizione di respiro internazionale, che ogni anno richiama numerosi atleti per una sfida di resistenza e impegno sportivo.

👁 Articolo letto 211 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.