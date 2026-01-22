Salario accessorio, sindacati sollecitano il Comune di Messina

Persistono ritardi nella liquidazione del salario accessorio spettante ai dipendenti del Comune di Messina. Sulla questione sono intervenuti la Uil-Fpl e il Silpol, che hanno inviato una nota formale all’amministrazione comunale per sollecitare l’avvio delle procedure necessarie al pagamento delle somme maturate.

Il documento è firmato da Livio Andronico, segretario generale della Uil-Fpl Messina, da Emilio Di Stefano, delegato provinciale della stessa sigla, e da Giuseppe Gemellaro, segretario generale del Silpol. I rappresentanti sindacali ricordano come il Contratto collettivo decentrato integrativo 2025 sia stato definito il 31 dicembre scorso, al termine di un confronto condiviso con la parte pubblica, evidenziando tuttavia che, a distanza di settimane, non risultano ancora completati gli adempimenti conseguenti.

Nella nota viene richiesto il pagamento delle spettanze arretrate relative alla Progressione economica orizzontale 2023, riferite all’anno 2025, con applicazione della tassazione separata IRPEF, oltre alla regolarizzazione dell’incremento mensile nello stipendio di gennaio. I sindacati sollecitano inoltre la pubblicazione della graduatoria provvisoria della PEO 2024, i cui termini di presentazione sono scaduti, e l’avvio immediato della selezione per la PEO 2025.

Tra le ulteriori richieste figurano la liquidazione della performance 2024, rinviata per esigenze contabili legate ad altri istituti del salario accessorio, e l’attivazione delle procedure di corresponsione delle indennità previste per il 2025. In prospettiva, viene richiamata l’applicazione degli istituti economici derivanti dal CCNL 2022/2024 e la successiva definizione del nuovo contratto decentrato per il triennio 2026/2028. Secondo le organizzazioni sindacali, il salario accessorio rappresenta una componente essenziale della retribuzione, necessaria a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori in un contesto segnato dal caro vita.

