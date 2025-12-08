Neonata di 600 grammi operata al cuore al “Barone Romeo” di Patti

Una neonata di 600 grammi, nata alla ventiquattresima settimana di gestazione, è stata sottoposta a un intervento cardiaco presso la Terapia intensiva neonatale dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti. La piccola, chiamata Maria, era venuta alla luce quindici giorni fa con un quadro iniziale ritenuto stabile, nonostante il peso estremamente ridotto. Nelle ore successive, tuttavia, si è registrato un rapido peggioramento delle funzioni respiratorie e della perfusione degli organi vitali.

La successiva diagnosi di dotto arterioso pervio, condizione frequente nei neonati prematuri, ha portato l’équipe medica a intraprendere una terapia farmacologica mirata alla sua chiusura. Il mancato esito del trattamento e il persistere dell’instabilità clinica hanno reso necessario un intervento chirurgico. La dott.ssa Caterina Cacace, responsabile della Terapia intensiva neonatale, ha indicato la procedura come unica opzione possibile.

Come già avvenuto in altre circostanze, un’équipe del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina ha raggiunto il presidio ospedaliero di Patti per eseguire l’operazione direttamente in culla. Il gruppo era composto dal dott. Enrico Iannace, dalla dott.ssa Ines Andriani, dal dott. Sasha Agati e dagli infermieri specializzati Antonella Pino e Manuela Favorito. Al termine dell’intervento, la neonata è rimasta ricoverata presso la TIN di Patti, con condizioni indicate come stabili.

La Direzione strategica dell’Asp, rappresentata dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha dichiarato: “La riuscita di questo intervento su una neonata estremamente fragile è il risultato di una collaborazione clinica di altissimo livello tra la Terapia Intensiva Neonatale di Patti e il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina. Esprimiamo profonda gratitudine ai professionisti coinvolti per il loro impegno, competenza e dedizione. Continueremo a investire nella rete dei servizi neonatali e pediatrici per garantire cure tempestive e sicure ai nostri piccoli pazienti e per sostenere le famiglie nel percorso di assistenza.”

