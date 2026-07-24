Parco dei Nebrodi, aggiornamento del censimento dei geositi

Prosegue il percorso avviato dal Parco dei Nebrodi insieme alla SIGEA, Società Italiana di Geologia Ambientale, nell’ambito della convenzione rinnovata alcuni mesi fa e dedicata alla predisposizione di progetti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico dell’area protetta e del territorio dei Nebrodi. Le prime attività hanno già consentito di individuare nuovi siti di interesse, destinati a essere valutati per l’aggiornamento del censimento locale.

L’iniziativa si è sviluppata attraverso una serie di incontri e confronti con gli enti del territorio. Ai Comuni è stato chiesto di segnalare ulteriori luoghi ritenuti meritevoli di approfondimento, con l’obiettivo di ampliare il patrimonio di conoscenze disponibile. Analoga possibilità sarà offerta anche ai cittadini, che potranno indicare geositi e “monumenti della natura” di rilevanza geologica utilizzando un’apposita scheda, corredata dai dati descrittivi e dalla geolocalizzazione, disponibile nella sezione dedicata alla modulistica del sito istituzionale del Parco.

L’Ente sta inoltre predisponendo una nuova area del portale web, prossima alla pubblicazione, nella quale sarà illustrata la strategia di conservazione adottata. In questa fase il Parco opera con un approccio orientato alla valorizzazione del patrimonio geologico, coinvolgendo aree naturali e paesaggi di interesse scientifico, culturale ed educativo.

Il presidente Domenico Barbuzza ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato, composto da Valerio Agnesi, Michele Orifici, Vincenzo Cartillone, Salvatore Armeli, Francesco Gregorio, Sara La Rosa e Ornella Reitano. «Ringrazio il Comitato, un gruppo di esperti che con la loro professionalità stanno arricchendo l’operato del Parco», ha dichiarato.

I primi risultati delle attività saranno illustrati il 4 agosto a Floresta, in occasione dell’annuale appuntamento dedicato all’istituzione del Parco. Michele Orifici, vicepresidente SIGEA e coordinatore della Commissione dedicata, ha spiegato: «Il notevole patrimonio geologico del Parco dei Nebrodi è al centro del nostro percorso di studio, valorizzazione e promozione. Immaginiamo il Parco Geologico dei Nebrodi come il risultato di una collaborazione tra amministrazioni, professionisti, associazioni, scuole e appassionati del geo-naturalismo, favorendo nuove segnalazioni di siti, sentieri e borghi di interesse geologico».

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