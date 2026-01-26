Ciclone Harry, emergenza nazionale e 33 milioni dal Governo alla Sicilia

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza nazionale in seguito ai danni provocati dal ciclone Harry in Sicilia, disponendo uno stanziamento iniziale di 33 milioni di euro. Alla riunione ha partecipato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, con rango di ministro, come previsto dallo Statuto speciale. Le risorse statali si aggiungono ai 70 milioni già stanziati dalla Regione, portando a 103 milioni di euro il totale destinato ai primi interventi nelle aree colpite.

Commentando la decisione, Schifani ha sottolineato che «lo stanziamento complessivo rappresenta il primo passo di un percorso e un segnale di solidarietà per le popolazioni colpite», precisando che «si tratta di un inizio» e che, dopo l’adozione dell’ordinanza sulle deroghe, «seguiranno altri decreti per stanziare fondi aggiuntivi».

Nel corso della seduta, il presidente della Regione ha posto l’attenzione sulla necessità di rivedere le politiche di protezione delle zone costiere alla luce dei cambiamenti climatici. «È necessario pianificare in maniera precisa e concreta una difesa dei Comuni costieri che possono essere colpiti da fortissime mareggiate», ha affermato, aggiungendo che «l’ecosistema è cambiato» e che le istituzioni hanno il dovere di adeguare gli strumenti di prevenzione.

Il Consiglio dei ministri ha inoltre nominato i presidenti delle Regioni interessate commissari delegati per la gestione dell’emergenza, attribuendo loro ampi poteri di deroga per accelerare gli interventi.

Riferendosi alla fase operativa, Schifani ha dichiarato: «Adesso si apre la grande scommessa della velocità dei tempi di attuazione degli interventi». In questa prospettiva, è stata insediata una cabina di regia operativa con l’obiettivo di garantire risposte immediate e coordinare le attività necessarie al ripristino dei territori danneggiati.

