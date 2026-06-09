Marefestival Salina, l’Asp Messina porta il Villaggio della Salute
L’Azienda sanitaria provinciale di Messina prenderà parte alla quindicesima edizione del Marefestival di Salina, in programma dal 12 al 14 giugno, promuovendo a Malfa un articolato programma dedicato alla prevenzione e alla tutela della salute. In collaborazione con il Comune di Malfa, l’Asp realizzerà nella piazza principale il “Villaggio della Salute”, uno spazio informativo e sanitario rivolto ai cittadini.
La giornata centrale delle iniziative sarà quella del 13 giugno, durante la quale professionisti e operatori sanitari offriranno attività di orientamento ai servizi territoriali, screening oncologici, visite senologiche, controlli dermatologici con dermatoscopia, consulenze per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, screening cardiovascolari, supporto psicologico e promozione di corretti stili alimentari. Saranno inoltre presentate le attività della Casa di comunità delle Eolie e promosse le campagne vaccinali.
All’evento parteciperanno anche i referenti del Programma Nazionale Equità nella Salute, impegnati nelle linee dedicate alla salute mentale, agli screening oncologici e alla medicina di genere. Presso la chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire sarà operativo, nelle giornate del 13 e 14 giugno, il motorhome clinico del progetto dedicato al contrasto della povertà sanitaria.
L’ambulatorio mobile, composto da medici, infermieri, assistenti sociali, personale amministrativo e mediatori culturali, garantirà gratuitamente visite di medicina generale, distribuzione di farmaci di fascia A e C e attività di individuazione dei casi da indirizzare verso prestazioni specialistiche.
La Direzione Strategica dell’Asp di Messina, formata dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha evidenziato che “la presenza dell’Asp di Messina al Marefestival di Salina rappresenterà un segnale concreto e tangibile dell’attenzione che l’azienda riserverà ai cittadini di tutto il territorio provinciale, incluse le realtà insulari che meritano la stessa qualità e accessibilità dei servizi garantita nelle aree urbane”.
Il programma prevede inoltre due incontri all’Hotel Ravesi. Alle 18 si terrà il focus “Salute e Cinema”, moderato dal giornalista Emilio Pintaldi, con la partecipazione di rappresentanti del mondo sanitario e farmaceutico. A seguire sarà presentato il volume “La dieta siciliana va a scuola”, realizzato dalle dietiste Noemi Vacirca e Lidia Lo Prinzi, dedicato ai percorsi di educazione alimentare sviluppati nelle scuole della provincia di Messina.
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