Patti, proroga per l’isola pedonale sul lungomare Zuccarello

La pedonalizzazione serale del lungomare “Filippo Zuccarello” di Patti Marina proseguirà fino al 14 settembre. Il Comune ha disposto la proroga della chiusura al traffico della corsia lato mare, nel tratto compreso tra via Santa Caterina e via Gabriele D’Annunzio, con divieto di transito e sosta dalle 21 alle 2 del giorno successivo.

La misura, inizialmente prevista fino alla conclusione di agosto, accompagnerà gli ultimi appuntamenti della stagione estiva, comprese le celebrazioni dedicate a Maria SS. Addolorata. La festa, tradizionalmente organizzata nel secondo fine settimana di settembre, prevede momenti religiosi, iniziative legate alla tradizione, lo spettacolo pirotecnico e la processione a mare del simulacro della Madonna, richiamando ogni anno numerose presenze nella frazione marinara.

Nel corso dell’estate la pedonalizzazione del lungomare è stata progressivamente estesa. A luglio il provvedimento interessava esclusivamente le serate del fine settimana, mentre ad agosto la chiusura è diventata quotidiana, con l’obiettivo di ampliare gli spazi destinati ai pedoni e contenere la circolazione veicolare nelle ore di maggiore frequentazione.

La Polizia municipale provvederà ogni sera al posizionamento delle transenne e della segnaletica, rimuovendole al termine della fascia oraria prevista.

Resta aperta la questione relativa alle emissioni sonore provenienti dai locali della zona. Durante la stagione sono state registrate diverse segnalazioni da parte dei residenti per volumi considerati eccessivi, avvertiti anche oltre l’area del lungomare. Con la proroga della pedonalizzazione resta quindi da definire l’eventuale disciplina delle deroghe ai limiti previsti per la musica.

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