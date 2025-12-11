San Giorgio, “Il Gusto Giusto” iniziativa natalizia tra giochi e prodotti tipici

A San Giorgio di Gioiosa Marea è stato definito il programma dell’iniziativa “Il Gusto Giusto”, in calendario sabato 13 dicembre sul lungomare della frazione. Le attività si concentreranno nel pomeriggio, con un’offerta rivolta a famiglie, visitatori e residenti. Gli organizzatori hanno predisposto uno spazio dedicato ai più piccoli, con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale prevista dalle ore 16 alle 19. La fascia oraria sarà caratterizzata da aree gioco e strutture gonfiabili, pensate per accogliere i bambini e favorire momenti di intrattenimento.

Alle 18.30 verrà avviata una degustazione di prodotti locali. In programma la distribuzione della cuccìa e di altri dolci tipici realizzati da artigiani del territorio. Gli organizzatori hanno sottolineato che l’obiettivo è proporre “un momento di condivisione legato alla tradizione gastronomica”, valorizzando le produzioni del luogo.

L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative natalizie della comunità di Gioiosa Marea e punta a promuovere, attraverso attività ricreative e proposte enogastronomiche, il coinvolgimento dei cittadini e di quanti frequenteranno il lungomare di San Giorgio nel fine settimana.

