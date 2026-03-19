Al via la sesta edizione del Premio Oscar della medicina messinese 2026

Prende avvio l’organizzazione della sesta edizione dell’“Oscar della medicina messinese”, iniziativa promossa con l’obiettivo di valorizzare l’attività professionale di medici e odontoiatri operanti nella città e nella provincia. Il riconoscimento sarà assegnato sulla base delle preferenze espresse direttamente dai cittadini, chiamati a individuare i professionisti ritenuti meritevoli.

La presentazione ufficiale dell’edizione 2026 è in programma per lunedì 23 marzo, alle ore 9.30, presso l’auditorium dell’Ordine dei medici, in via Bergamo 47. In tale occasione verranno illustrati i criteri di partecipazione e le modalità di svolgimento del concorso, segnando l’avvio della prima fase della competizione.

A fornire i dettagli saranno il presidente dell’Ordine, Giacomo Caudo (nella foto), e il consigliere segretario Salvatore Rotondo, che ricopre anche il ruolo di coordinatore del Premio. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse dall’Ordine per rafforzare il rapporto tra professionisti sanitari e comunità, attraverso un sistema di selezione che prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini.

La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, conferma un’impostazione consolidata che punta a riconoscere l’impegno e la qualità delle prestazioni offerte nel territorio, dando visibilità alle figure professionali maggiormente apprezzate dall’utenza.

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