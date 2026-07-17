Traghetto urta il molo a Messina: sette feriti lievi durante l’attracco

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri al molo di Rada San Francesco, a Messina, dove il traghetto “Pietro Mondello” della compagnia Caronte & Tourist è entrato in collisione con la banchina durante le operazioni di attracco. Il bilancio dell’episodio è di sette persone rimaste lievemente ferite, mentre il personale di bordo non ha riportato conseguenze.

L’unità navale era appena giunta da Villa San Giovanni e stava completando la manovra di approdo quando, secondo le ricostruzioni finora disponibili, uno dei motori avrebbe subito un cedimento nella fase di rallentamento. L’avaria avrebbe impedito il regolare completamento della frenata, provocando l’urto contro il molo.

Al momento dell’impatto molti passeggeri avevano già lasciato i propri posti per raggiungere l’uscita pedonale oppure i veicoli imbarcati. La brusca collisione ha causato la perdita dell’equilibrio di alcune persone, che hanno riportato lesioni di lieve entità.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, supportati da diverse ambulanze inviate a scopo precauzionale, oltre agli agenti delle Volanti. Quattro feriti sono stati trasferiti al Pronto soccorso del Policlinico di Messina per gli accertamenti sanitari, mentre gli altri hanno ricevuto assistenza senza necessità di ricovero. Tutti i coinvolti avrebbero riportato esclusivamente traumi lievi.

Dopo l’incidente, il traghetto è rimasto ormeggiato alla banchina di Rada San Francesco. Sono inoltre intervenuti i militari della Capitaneria di Porto, che hanno avviato gli accertamenti tecnici necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare le cause del guasto segnalato durante la manovra di attracco.

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