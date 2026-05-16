Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 18 al 24 maggio

Il Comando della Polizia Municipale di Messina ha reso noto il programma dei controlli stradali previsti tra lunedì 18 e domenica 24 maggio 2026 nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione degli incidenti e al rispetto del Codice della Strada. Le verifiche interesseranno sia il controllo della velocità tramite dispositivi Autovelox sia il monitoraggio delle soste irregolari mediante il sistema Scout.

Le postazioni Autovelox saranno operative lungo diversi tratti delle strade statali cittadine e in alcune arterie urbane individuate dal Decreto Prefettizio. I controlli riguarderanno la S.S. 114 nei tratti di Giampilieri-Giampilieri Marina, Galati, Briga Marina e Pistunina. Attività analoghe sono previste anche lungo la S.S. 113 nelle aree di S. Saba, Spartà e Mortelle. Le verifiche interesseranno inoltre via Circuito Torre Faro, via Consolare Pompea e il viale Giostra, nel tratto compreso tra via S. Jachiddu e l’istituto scolastico “Maiorana”.

Parallelamente proseguiranno i controlli attraverso il dispositivo Scout per il rilevamento delle violazioni legate ai divieti di sosta. Le attività saranno concentrate in alcune zone del centro cittadino e lungo le principali arterie urbane, tra cui Corso Cavour, piazza Duomo, Corso Garibaldi, via Cesare Battisti, viale Boccetta, via Consolato del Mare, via Argentieri e via XXIV Maggio.

La Polizia Municipale ha richiamato gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità e delle norme sulla sosta, con particolare attenzione alle violazioni in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, sulle piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali.

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