Sanità veterinaria, completamento orario dopo oltre vent’anni

Dopo oltre vent’anni di attesa, i medici veterinari specialisti ambulatoriali dell’Asp di Messina raggiungono il completamento dell’orario lavorativo settimanale a 38 ore. Il risultato è stato annunciato dalla Direzione Strategica dell’azienda sanitaria provinciale, guidata dal direttore generale Giuseppe Cuccì, insieme al direttore amministrativo Giancarlo Niutta e al direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi. All’iniziativa hanno contribuito anche il dirigente generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana, Giacomo Scalzo, e il dirigente del Servizio 10 “Sanità Veterinaria”, Pietro Schembri.

L’intervento riguarda una categoria impegnata nelle attività di prevenzione e controllo previste dal Piano nazionale e regionale e comprese nei Livelli essenziali di assistenza. I servizi veterinari operano nel monitoraggio della sicurezza alimentare, effettuando verifiche su prodotti di origine animale come carne, pesce, latte, miele e uova, oltre a controllare la salute degli animali negli allevamenti bovini, ovini e caprini.

Le attività comprendono anche la gestione della biosicurezza negli allevamenti, il benessere animale, la vigilanza sull’alimentazione e sull’uso dei farmaci veterinari, nonché il contrasto al randagismo. Il personale veterinario svolge inoltre funzioni di supporto tecnico e normativo agli operatori del settore zootecnico.

Secondo quanto comunicato dall’Asp di Messina, l’ampliamento dell’orario consentirà di rafforzare gli interventi sanitari sul territorio e di intensificare le azioni finalizzate al contrasto di patologie come brucellosi e tubercolosi animale. L’obiettivo indicato è quello di sostenere il comparto zootecnico provinciale, interessato da vincoli sanitari e normative sempre più rigorose, attraverso un potenziamento delle attività di prevenzione e controllo.

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