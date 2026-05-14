Ars approva legge M5S contro i doppi incarichi nella Sanità

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato una norma proposta dal Movimento 5 Stelle che introduce l’incompatibilità tra incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie e ruoli politici negli enti locali. Il provvedimento, approvato a Sala d’Ercole, punta a separare l’attività amministrativa sanitaria dagli incarichi istituzionali di natura politica.

La legge nasce anche a seguito delle polemiche legate al caso di Ferdinando Croce, che aveva ricoperto contemporaneamente il ruolo di direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e quello di assessore comunale a Giardini Naxos.

A commentare l’approvazione della norma è stato il vicepresidente dell’Ars e primo firmatario del testo, Nuccio Di Paola. “Dal disco verde in commissione all’approvazione della legge a Palazzo dei Normanni. Oggi con questa legge muoviamo un primo significativo passo per impedire le ingerenze della politica nella sanità”, ha dichiarato.

La disposizione approvata stabilisce che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle Aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere non potranno essere ricoperti da sindaci, assessori comunali, consiglieri comunali, presidenti di consiglio circoscrizionale o consiglieri circoscrizionali.

Secondo Di Paola, il provvedimento rappresenta “un primo tassello” per interrompere la sovrapposizione tra gestione sanitaria e appartenenza politica. “Abbiamo iniziato a smantellare la commistione tra sanità e politica, impedendo il conferimento degli incarichi di vertice nel sistema sanitario ad uomini e donne di partito”, ha aggiunto.

👁 Articolo letto 323 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.